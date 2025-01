Neues Heim in eigenen Stadtviertel für die Pflege

Sich mit ihren Talenten in die Gemeinschaft einbringen, wollen laut einer Studie des Gemeindebundes viele Landsleute (die „Krone“ berichtete). In Laa an der Thaya soll dies langfristig in Form eines Genossenschaftsmodells geschehen, so der Plan von Brigitte Ribisch: „Viel passiert ja schon in den Vereinen, was aber nicht das ganze Potenzial nicht ausschöpft“, sagt die Bürgermeisterin von Laa an der Thaya.