GAK greift zu und holt ehemaligen Serie A-Profi

Der eine geht, der andere kommt! Am Mittwoch drehte sich beim GAK das Transferkarussell etwas schneller: Dennis Dressel verabschiedete sich in seine deutsche Heimat, dockt bei Zweitligist Ulm an. Im Gegenzug konnte Sportchef Didi Elsneg nach Florian Wiegele und Sadik Fofana den dritten Winterzugang in Weinzödl begrüßen: Antonio Tikvic hat die medizinischen Tests absolviert, wird am Donnerstag erstmals unter René Poms mittrainieren. Der in Hamburg geborene 20-jährige Deutsch-Kroate verstärkt leihweise die Defensive: „Er ist ein Allrounder mit gutem linken Fuß“, sagt Didi Elsneg, „er kann als Sechser und in der Innenverteidigung spielen.“