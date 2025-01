Zeitgenössischer Zirkus startet in Graz neu durch

„Evening of Wonders“ als Talentprobe

Wer sich schon jetzt ein Bild von den tollen Talenten machen möchte, die die heimische Zirkusszene aufzuwarten hat, der hat am kommenden Samstag die Chance dazu: Im Grazer Orpheum stehen beim „Evening of Wonders“ Amateure wie Profis auf der Bühne: „Die Show ist echt für die ganze Familie – wir bieten atemberaubende Tricks, Körperakrobatik, Luftakrobatik, Clowenske und Jonglage“, verspricht Pauer. Es gibt zwei Shows (14 und 19.30 Uhr).