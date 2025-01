Verfolgungsjagd: Einbrecher wurden festgenommen

Mit dem Fuß am Gas ging die Verfolgung los

Streifen der Polizeistation Lienz und Sillian wurden durch intensive Fahndungstätigkeiten auf zwei verdächtige Fahrzeuge aufmerksam und nahmen die Verfolgung auf. „Einen Anhaltungsversuch in Leisach/Gries missachtete das erste Fahrzeug, indem der Lenker nach links auswich und mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lienz flüchtete“, schildern die Beamten.