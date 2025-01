So lange warten Wiener auf einen Pflegeplatz

Auch wenn es für viele Wiener noch kein Thema ist, wird jeder einmal alt und will gepflegt werden. Doch jetzt schon ist die Personalsituation angespannt. Spätestens wenn die Generation der Babyboomer Heim- und Pflegeplätze braucht, könnte es eng werden. Aber werfen wir zunächst einen Blick auf den Ist-Zustand: Der Besetzungsgrad sowohl in der Pflege als auch bei den Ärzten konnte von 2023 auf 2024 gesteigert werden: bei Ärzten von 93 auf 94 Prozent, in der Pflege von 92 auf 95 Prozent. Zu verdanken ist das unter anderem dem Ausbau der Ausbildungsplätze. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.