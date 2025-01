Weitere Anspannung am Ländle-Arbeitsmarkt

Qualifizierung als Dauer-Herausforderung

Das AMS will diesem Trend mit einem Budget von 41,4 Millionen Euro entgegenwirken. 54 Prozent der budgetären Mittel fließen in Qualifizierungsangebote, 31 Prozent in Beschäftigungsmaßnahmen und etwa 14 Prozent werden für Unterstützungsangebote eingesetzt. Die größten Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben nach wie vor Menschen mit gesundheitlichen Problemen, Ältere, Geringqualifizierte und langzeitarbeitslose Personen. Qualifizierung, Beratung und Lohnkostenförderungen für Unternehmen sollen die Einstiegschancen jener Menschen erhöhen.