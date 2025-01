Auf diese Themen setzen die Jüngsten

Den Ball spielt er nach der Wahl an die künftigen Entscheidungsträger weiter. „Wenn Kinder von Anfang an die Möglichkeit haben zu erleben, dass sie selbst etwas bewirken können, werden sie bestärkt durchs Leben gehen und sich so auch später aktiv einbringen. Ich hoffe nun, dass die Anliegen der Kleinen bei den Großen berücksichtigt werden“, so Zeliska. Mit dem persönlichen Gespräch mit allen Spitzenkandidaten wollte man den Kindern auch zeigen, dass ihre Bedürfnisse an die richtige Adresse weitergeleitet wurden.