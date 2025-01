Preiseinbrüche bei Immobilien in Skigebieten

Preise für Ferienhäuser und Chalets weiter im Aufwärtstrend

Bei der Preisbetrachtung alleine für Ferienhäuser und Chalets in den Skigebieten fällt aber auf, dass die Kosten in deutlich geringerem Ausmaß fallen – beziehungsweise weiter steigen. Kitzbühel führt auch hier mit 18.617 Euro pro Quadratmeter (plus drei Prozent) weiterhin das Ranking an. Doch auch Regionen wie Bad Gastein (plus 43 Prozent, 5182 Euro/Quadratmeter), Silvretta Montafon (plus 22 Prozent, 5210 Euro) und Nassfeld (plus 18 Prozent, 2808 Euro) verzeichneten starke Zuwächse. Die Region Kaprun/Zell am See (plus elf Prozent, 6447 Euro), Schladming (plus zehn Prozent, 6560 Euro), das Alpbachtal (plus neun Prozent, 6123 Euro) und Hinterstoder (plus fünf Prozent, 2771 Euro) folgen dahinter.