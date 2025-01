Lilly Becker bekämpft im Bikini Dschungel-Jetlag

Wird eine „Reality-Legende“ Dschungelkönigin?

Am anderen Ende der Reality-Erfahrungsskala sind Yeliz Koc und Maurice Dziwak einzusortieren. Koç (31, „Der Bachelor“) wird von RTL in ihrem Steckbrief sogar „Reality-Legende“ bezeichnet, was dem Berufszweig etwas kontraintuitiv eine gewisse Gravität verleiht. Dziwak („Are You The One? Realitystars in Love“) wird dagegen als „Reality-Star“ geführt. Der 26-Jährige aus Oberhausen gilt – um es zurückhaltend zu formulieren – als recht meinungsstark, was je nach Dosis aber hilfreich sein kann, um etwas Schwung in das Sozial-Gefüge am Lagerfeuer zu bringen.