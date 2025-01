Biden verspricht: „Werden Kampf nicht aufgeben“

„Anhänger in der Kälte stehen lassen“

Am Tag der Amtseinführung gingen die Angriffe der Demokraten weiter. Alex Floyd vom Nationalen Komitee der Partei erklärt, der Republikaner habe zunächst sein Kabinett mit Milliardären besetzt. Dann habe Trump bei der Feier zur Amtseinführung seine Anhänger in der Kälte stehen lassen, während Reiche mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar in der ersten Reihe sitzen durften.