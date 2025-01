Mehr Effizienz im St. Pöltner Rathaus geplant

In der Praxis heißt das, dass die Geschäftsbereiche, in denen die zentralen Aufgaben gebündelt werden, auf neun anwachsen. Die bislang zur Kultur gehörende Schul- und Kindergartenverwaltung wird als eigene Einheit etabliert, wodurch unter anderem mehr Kapazitäten für den Ausbau der Betreuungsplätze geschaffen werden. Ebenso eigenständig wird der Bereich „Nachhaltigkeit und Umwelt“, der bislang unter „Gesundheit und Soziales“ fiel. Sechs Stabstellen unterstützten zudem die Leitung der Stadt in strategischen und organisatorischen Belangen.