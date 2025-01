Wiener mit Rollator und Sex-Kalender vor Gericht

Sexsucht und HPV unterstellt

Und das auf boshafte Art und Weise: Der 65-Jährige schrieb E-Mails an das Krankenhaus, in dem sie arbeitete, die zuständige Pressestelle, die Porschebank und mehr. Er behauptete, sie wäre sexsüchtig, HPV-positiv, hätte während der Arbeitszeit Sex mit Patienten und Ärzten. Außerdem dichtete er der Frau an, in einem internationalen Prostitutionsring gefangen zu sein.