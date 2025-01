Wie Russland und die NATO um die Arktis ringen

Russland und China wollen Kontrolle über Handelswege

Russland ist der größte geopolitische Player in der Arktis. Wladimir Putin erhob 2023 Anspruch auf weitere 1,2 Millionen Quadratkilometer in der Region. Rund die Hälfte des arktischen Territoriums gehört bereits zu Russland. Moskau baute seine Militärpräsenz in der Arktis in den vergangenen Jahren im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die NATO-Beitritte Schwedens und Finnlands aus. Alte Sowjetstützpunkte und Flugplätze wurden reaktiviert. Der Kreml investierte zudem in riesige Industrieprojekte, wie schwimmende Kernkraftwerke oder im Permafrost verankerte Gasverarbeitungsanlagen. Russland verfügt zudem über die größte Eisbrecherflotte der Welt. Dazu zählen gigantische Schiffe mit Nuklearantrieb: Ein Mittel zur Kontrolle des Schiffsverkehrs im Nordpolarmeer.