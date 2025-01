Palast feiert Sophie mit zauberhaften Porträts

Fotografin persönlich ausgesucht

Und darauf wird Herzogin Sophie einfach wunderschön in Szene gesetzt. Denn während die Ehefrau von Prinz Edward auf dem ersten Porträt auf einer Bank vor einem Erkerfenster sitzt und in die Kamera strahlt, wurde sie auf den beiden weiteren Bildern unter freiem Himmel vor einer Fotowand in Szene gesetzt.