Prinzessin Mako von Japan heimlich Mama geworden

Die Bestätigung kam am Freitag von Behördensprecher Naomasa Yoshida, der allerdings keine Details zum Baby verriet. So bleiben das genaue Geburtsdatum und das Geschlecht des ersten Enkels von Kronprinz Fumihito und Prinzessin Kiko vorerst geheim. Was das Kaiserhaus jedoch mitteilte: Thronfolger Prinz Fumihito und seine beiden anderen Kinder, Prinzessin Kako und Prinz Hisahito, sind überglücklich und wünschen der kleinen Familie alles Glück.