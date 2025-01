William gratuliert Kate mit rührendem Liebesbrief

Foto wurde in Windsor geknipst

In der Instagram-Story geben Kate und William einen Hinweis auf den Fotografen des Porträts. Es handelt sich um Fotograf Matt Porteous, der auch für jene Aufnahme von Kate verantwortlich war, mit dem die Prinzessin von Wales im vergangenen Frühsommer ihre Teilnahme an der „Trooping the Colour“-Parade verkündet hatte.