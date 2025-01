Rechtsextremer will Israels Regierung verlassen

Ohne die Namensliste werde Israel die Umsetzung des Abkommens nicht fortführen. Aus Kreisen der Hamas hieß es, die Organisation werde die Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln in den kommenden Stunden übermitteln. Die Waffenruhe soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Sonntag um 7.30 Uhr MEZ in Kraft treten.