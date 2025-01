33 Geiseln werden gegen 735 Häftlinge getauscht

Freilassung erfolgt in Etappen

Auch ein Zeitplan für die Freilassungen wurde fixiert: Dieser sieht die Rückgabe von drei Geiseln am ersten Tag des Waffenstillstands und vier weiteren am siebten Tag vor. Anschließend werden über einen Zeitraum von vier Wochen jede Woche drei Geiseln zurückgegeben. In der letzten, sechsten Woche der ersten Phase werden schließlich 14 Geiseln zurückgegeben. Die Namen der Menschen, die freigelassen werden, sollen jeweils 24 Stunden im Voraus mitgeteilt werden.