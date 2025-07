Weder Absage noch Regen konnte die Party stoppen

Französischer Star saß Stunden am Flughafen fest

Und dennoch gab es einen gar nicht so kleinen Wermutstropfen. Der internationale Star-DJ Hugel schaffte es nicht rechtzeitig zum Salzburgring. Der Franzose saß wegen der aktuellen Flugverkehr-Streiks in seiner Heimat fest. Fast 27 Millionen Menschen hören pro Monat beim Musik-Onlinedienst Spotify die Songs des 37-Jährigen. Besonders bitter: Der Musiker wäre in diesem Jahr zum allerersten Mal beim Electric Love Festival aufgetreten.