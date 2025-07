Das sind die geheimen Symbole der Festival-Camper

Die Camper sind ein eigenes Volk, meinen manche. Ganz zu Unrecht kursiert diese Meinung nicht. Denn speziell auf Festivals wird am Campingplatz gerne in eigener Zeichensprache und Symbolik untereinander kommuniziert. Auch am Campinggelände des Electric Love Festivals (ELF) herrscht reger Austausch. Die „Krone“ hat sich auf Recherche nach den wahren Bedeutungen der vielen Symbole begeben.