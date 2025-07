„Plan ist, Liefering des Frauenfußballs zu werden“

Am Ende war die Mannschaft so dominant, dass sie sich neue Ziele gesetzt hat. So gab es das kabineninterne Duell zwischen Offensiv- und Defensivspielerinnen. Die Angreiferinnen wollten die 100-Tore-Marke knacken, die Verteidigerinnen bei der Anzahl der Gegentreffer einstellig bleiben. Beides sollte am Ende mit 99:12 Toren nicht gelingen. „Die Gegnerinnen haben sich auch weiterentwickelt. Wir waren für alle ein Highlightspiel“, weiß Seidl.