Wohnen, Wirtschaft, Verkehr: Das plant Salzburg

Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) ist die Grundlage für die Stadtentwicklung in den kommenden 25 Jahren. Wie und wo soll die Stadt wachsen? Welche Flächen für Wirtschaft und Arbeitsplätze benötigt? Welche infrastrukturellen Maßnahmen sind, wo nötig? Das sind nur einige Fragen, mit denen sich das REK beschäftigt. „Durch das REK ist noch keine Wohnung gebaut, es ist die Grundlage dafür“, sagt Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) und fügt hinzu: „Es geht um die Frage, wo wir in 25 Jahren hinwollen.“ 12.000 neue Wohnungen sollen in diesem Zeitraum entstehen. 70 Prozent davon sollen geförderte Mietwohnungen werden.