SPÖ-Urgestein will bei Wahl ein Rufzeichen setzen

Kein Parteiaustritt

Mit dem Einsatz für ein Pflegeheim im Ort sowie für mehr Unterstützung der Senioren bei der Bewältigung der Digitalisierung will Plessl in der Gemeindepolitik in erster Linie Sprachrohr seiner Generation sein. Doch nicht nur. Seine Forderungen einer Öffi-Alternativen für Mitbürger ohne Auto und einer Rekultivierung des Steinbruchs am Tirolerhof nach dem Ende des Abbaus betreffen auch Jüngere. Aus der SPÖ austreten will Plessl nicht: „Ich bleibe im Herzen immer ein Sozialdemokrat.“