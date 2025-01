Pensionist (74) bei Wohnhausbrand getötet

Aus weiter Ferne war die meterhohe Rauchsäule Freitagabend in der Gemeinde Rosegg zu sehen. Wie berichtet, ging dort ein Wohnhaus in Flammen auf. 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz und kämpften gegen den Großbrand an. Unter schwerem Atemschutz kämpften sich die Einsatzkräfte durch den starken Rauch und Flammen ins Haus, um den 74-jährigen Hausbesitzer aus dem Gebäude zu befreien. Was ihnen auch gelungen war. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät: „Sofort durchgeführte Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos“, gibt die Polizei die traurige Nachricht bekannt.