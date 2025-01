Massive Rauchschwaden: Wohnhaus steht in Vollbrand

Sirenenalarm in Rosegg und Umgebung: „Insgesamt fünf Feuerwehren stehen aktuell im Einsatz“, bestätigt die Landeswarn- und Alarmzentrale (LAWZ), was aufmerksamen „Krone“-Lesern bereits aufgefallen war. Am Freitagabend hat es in einem Haus in der Ortschaft Emmersdorf bei Rosegg zu brennen begonnen, das Gebäude steht in Vollbrand.