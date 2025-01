Die Ostsee als Kampfzone

EINERSEITS will die NATO zu diesem Zweck zur See auf verstärkten Einsatz von Kriegsschiffen, aber auch von Einheiten der Luftwaffe und Drohnen setzen. Wobei sich zu den schon länger zum Bündnis gehörenden Ostsee-Anrainerstaaten auch das neue NATO-Mitglied Schweden mit mehreren Kriegsschiffen gesellen will.