Debüt vor 30.000 Fans: „Die Halle wird beben!“

Teil der Milliarden-Liga

Dass er am Sonntag mit einem siebenköpfigen Betreuer-Team nach Riad fliegen darf, verdankt Bogdan einem Sieg über den Texaner Michael Aswell im vergangenen August in Las Vegas. Der Kampf wurde damals von Serien-Boss Dana White sogar als „einer der besten, den es in der ’Contender-Serie’ (so der Name der UFC-Quali) je gegeben hat“ tituliert.