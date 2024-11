Beim UFC-Debüt wird ein „Löwe“ zum Grad-Messer!

Löwe ist schon alter Hase

Denn für den im Grazer Champions Gym gestählten Federgewichtler gehört die CFS ab sofort der Vergangenheit an. Jetzt liegt der volle Fokus auf den (vorerst) vertraglich zugesicherten drei Kämpfen in der UFC! Und der erste ist jetzt fixiert, er steigt am 1. Februar in Riad, Saudi-Arabien. Sein dortiger Gegner ist Lucas Alexander, Kampfname: „The Lion“, dessen linke Brust ein riesiges Löwenkopf-Tattoo hinter (MMA-)Käfiggittern ziert.