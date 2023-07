Ein Grazer kämpft sich in die Milliardenliga

Stichtag: 8. August! „Da werde ich in Las Vegas meinen Gegner Tom Nolan besiegen!“ Kein „Wenn“, der 27-jährige Grazer kennt keine Zweifel. Er wird den ersten UFC-Fight in der Geschichte eines Steirers auf jeden Fall gewinnen! Das wäre eine Sensation: Die UFC („Ultimate Fighting Championship“) ist die größte Mixed-Martial-Arts-Organisation der Welt, wurde einst für vier Milliarden (!) Dollar verkauft. In der Milliardenliga der Käfig-Kämpfer will Bogdan Grad der erste Österreicher seit dem Wiener Aleks Rakic werden. Dafür wird im Grazer Champions Gym geschuftet.