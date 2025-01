Warum vorzeitige Wahl gut für die Wiener SPÖ ist

Die Stadtregierung in Wien funktioniert gut, wir arbeiten bis zum Ende der Legislaturperiode für die Stadt. Schöne Aussagen der SPÖ und NEOS waren das noch bis vor Kurzem, aber um bei dem Bild zu bleiben, das Rot-Pink von sich selbst erzeugt hat: Der Punschkrapfen ist abgenagt, im Rathaus liegen nur noch zerbröseltes Biskuit und ein paar Kuchenreste herum. Wien wählt am 27. April. Das ist in 14 Wochen. Ursprünglich hätte es der 5. Oktober sein sollen.