Schoko-Experiment ging schief: Schule geräumt

Dichte Rauchschwaden sorgten Freitagvormittag für eine unfreiwillige Unterbrechung des Unterrichts im BORG in St. Pölten – mitsamt Evakuierung sämtlicher Schüler. In einem Arbeitsraum wurde während der Schulstunde der Feueralarm ausgelöst. Als die Sirenen schrillten, wurden etwa 1000 Jugendliche unverzüglich in Sicherheit gebracht. Die alarmierte Stadtfeuerwehr und auch die Polizei rückten an. Das Schulgebäude wurde umgehend geräumt.