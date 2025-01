Jugendliche und Lehrer an Schule niedergestochen

Tatverdächtiger gilt als Vorzeigeschüler

Slowakischen Medienberichten zufolge soll der Angreifer, der am Donnerstag das Gymnasium in Spišská Stara Ves attackierte, im vergangenen Schuljahr als einer der besten Vertreter der Schüler ausgezeichnet worden sein. Er erzielte Erfolge bei regionalen Wettbewerben sowie bei den Young European, Young Digital European, iBobor und Deutsch-Olympiaden. Zudem war er sportlich aktiv und gehörte den Schulmannschaften im Fußball, Basketball und Unihockey an.