Holzfällerpaar hat sich in Dornbirn angesiedelt

Es ist nicht zu übersehen, wenn Biber in einem Waldstück am Werk waren, denn sie hinterlassen die typisch sanduhrförmig angenagten Baumstämme mit jeder Menge Holzschnitzel drumherum. Genau dieses Bild zeigt sich nun seit einiger Zeit auch Spaziergängern beim Karlesgraben in Dornbirn Forach. Neben Dammbauwerken arbeiten die Nager daran, einen Futtervorrat für den Winter anzulegen. Dabei fällen sie bevorzugt Weiden und Pappeln.