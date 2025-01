Für Wahlkampf kein Thema: Ex-Politiker wird aktiv

Stadtrat und Bürgerlistenchef in Ruhe hilft betroffenen Eltern

Das rief Ex-Stadtrat Walter Krichbaumer auf den Plan: „Nicht jede Familie in Gänserndorf-Stadt hat ein Zweitauto“, beklagt der Polit-Pensionist und hat eine Unterschriften-Petition vorbereitet. „Es gibt auch keine Bus-Verbindung dorthin - für manche Eltern eine unlösbare Tragödie. Es wundert mich nicht, dass viele an mich herangetreten sind, da sie anderswo keine Unterstützung bekommen.“