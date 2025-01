West verstört Fans mit Nackt-Clip von Pam Anderson

Was macht nackte Pam auf Wests Profil?

In der Instagram-Story des Ex-Ehemannes von Kim Kardashian ging Mitte der Woche nämlich ein kurzes Video online, in dem Ex-„Baywatch“-Ikone Pamela Anderson zu sehen war. Die trug in dem Clip allerdings nicht ihren ikonischen, roten Badeanzug, sondern rein gar nichts!