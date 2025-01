Enormer Erklärungsbedarf nach dem Gaza-Deal

Die Erleichterung ist groß, aber der Deal ist mit einer bitteren Pille verbunden. Noch in ihrer Höllenfahrt gelingt der Hamas, bzw. was von ihr übrig geblieben ist, die große Erpressung: für jede zivile Geisel 30, für jede Soldatin 50 Terroristen aus israelischen Gefängnissen. Der Deal ist von einem Teilabzug Israels begleitet. Erst in weiteren Schritten betreffend alle noch lebenden Geiseln und dem Totalabzug Israels soll der Krieg enden. Wird das gelingen?