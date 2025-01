Israel überzieht Gazastreifen erneut mit Bomben

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Mittwoch gesagt, eine Einigung auf ein Abkommen sei „sehr nahe“. „Ich hoffe, dass wir es in der Zeit, die uns bleibt, über die Ziellinie bringen können“, sagte Blinken mit Blick auf den Regierungswechsel in Washington und den Amtsantritt des neuen Präsidenten Donald Trump am 20. Jänner.