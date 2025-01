Daniel Glattauer: „Liebe ist unser Hauptthema“

Ganz ehrlich: Ein Roman, in dem ein Autor das Schriftstellerdasein thematisiert, hat in meinen Augen fast Parallelen zu einem Eigentor im Fußball. Wie sehen Sie das?

Ansichtssache. Mein Protagonist Brünhofer würde dreimal unterstreichen, was Sie sagen. Er will ja absolut nicht über sein Schriftstellerdasein und seine Romane reden. Doch was soll er tun, wenn die Frau im Zugabteil ihn pausenlos löchert?