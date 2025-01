Deutscher wollte Familie mit Fertigpizza ermorden

Fertiggerichte sind in der Regel sehr ungesund – einer Frau und ihrem Sohn in Deutschland hätte ein bequemer Snack nun sogar beinahe das Leben gekostet. Ein Familienvater hatte eine Tiefkühlpizza mit einer speziellen Zutat versehen: Pflanzengift. Die Mutter schwebte nach dem Verzehr sogar in Lebensgefahr.