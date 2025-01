Bande raubt Geld aus Klassenkassen für Schulkinder

Direktor Markus Hansbauer schildert, wie drei Täter schamlos mehrere Türen seiner Mittelschule in Riedau (OÖ) aufbrachen und Angespartes stahlen, das unter anderem für Ausflüge gedacht war. Es war nur der jüngste Vorfall einer ganzen Serie an Einbrüchen in Schulen, die die Ermittler derzeit beschäftigen.