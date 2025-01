Politische Forderungen, Trauer um Volksabstimmung

Alpenverein will Dialog

Der Alpenverein wird zwar nicht Teil der geplanten Gespräche mit der Landesregierung sein, aber Werner Radl, Erster Vorsitzender des Kärntner Alpenvereins, erklärt: „Wir stehen bereit, mit Politik und Wirtschaft einen offenen Dialog zu führen, um Klima- und Naturschutz in Einklang zu bringen.“ Generalsekretär Clemens Matt betont: „Unsere Position bleibt klar: Wir sind nicht gegen Windkraft per se, sondern dafür, dass ihre Standorte mit Bedacht gewählt werden, um sensible Naturräume zu schützen.“