Teure Windkraft-Befragung spaltet die Kärntner

Weniger als 5000 Stimmen haben am Sonntag die Befragung zu einem Windkraftverbot in Kärnten entschieden. 51,55 zu 48,45 Prozent vermittelt das Bild eines gespaltenen Landes – ein klarer Auftrag an die Politik sieht allerdings anders aus. Trotzdem mussten die Kärntner Gemeinden und das Land tief in die Tasche greifen.