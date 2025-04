Saisonstart mit kühlen Wellen und Preisaufschlag

Familie mit zwei Kindern muss 256,60 Euro

Die Erwachsenen-Saisonkarte kostet mittlerweile schon 85,40 Euro (am Schalter 88,90 Euro) – ein Plus von 6,20 Euro (am Schalter: 6,40 Euro). Eine Saisonkarte für Kinder kostet 2025 37,80 Euro (am Schalter: 39,40 Euro), was 2024 noch 35,10 Euro kostete (am Schalter: 36,60 Euro). Eine Familie zahlt nun für zwei Erwachsene und zwei Kinder am Schalter insgesamt 256,60 Euro für eine Saison Badespaß im Strandbad. Die Saisonkarte gilt auch in den beiden anderen STW-Bädern (Maiernigg und Loretto) am Wörthersee.