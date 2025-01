Noch nie schlitterten so viele Firmen in Insolvenz

Historische Höchstwerte erreichten die Firmenpleiten im gerade zu Ende gegangenen Jahr 2024. Allein in Salzburg wurden 209 Insolvenzverfahren über Unternehmen eröffnet, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das ist im Vergleich zu 2023 eine Steigerung von 20 Prozent (173 Fälle). In den eröffneten Verfahren stellten 23 einen Antrag auf Sanierung. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 (96 Eröffnungen) haben sich die Fälle in Salzburg mehr als verdoppelt.