Burnout und Co: Wenn die Zeitfalle zuschnappt

Restrukturierung des Tages gehöre zu den wichtigsten therapeutischen Maßnahmen bei der Behandlung von Depressionen und Burnout. „Strukturen, in denen es auch Zeiten gibt, in denen man verweilen kann und wieder von Neuem beginnt.“ Fuchs stellte auch die ungebremste Dynamik des Kapitalismus in Frage. Es brauche Widerstand gegen eine gewisse Entrhythmisierung des Lebens. „24 Stunden-Öffnungszeiten, der verkaufsoffene Sonntag sind natürliche Feinde einer zyklischen und damit menschlichen Zeit.“ Die Zeitfalle ist kein Naturgesetz. Es liegt an uns, ob wir uns von ihr bestimmen lassen – oder ob wir die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen. „Es geht in allem um eine Rückkehr in die Gegenwart. So wie wir bei jedem Ausatmen ankommen, ohne den nächsten Atemzug planen zu müssen, denn er vollzieht sich von selbst.“