Mann (33) schoss sich bei Drogendeal selbst nieder

Ein Drogendeal, wie er sich wohl zigfach täglich in Wien abspielt – das war zumindest die Ausgangssituation, die für einen 31-Jährigen im 15. Bezirk fatal endete. „Irgendwann am 1. Mai 2024 am Nachmittag liegt mein Mandant am Boden und stirbt“, fasst Anwalt David Jodlbauer zusammen. Nur notfallmedizinische Maßnahmen können das Leben des gebürtigen Burgenländers retten – er erlitt einen Lungendurchschuss.