So schwer fiel Letizia der Abschied von Leonor

Die Thronfolgerin und weitere 75 Offiziersanwärter werden auf der Schiffsreise insgesamt 17.000 Seemeilen zurücklegen und nach zwei Zwischenstopps auf den Kanaren Häfen in Süd-, Mittel- und Nordamerika anlaufen. Auf dem Programm stehen unter anderem Etappen wie Salvador in Brasilien, El Callao in Peru, Cartagena de Indias in Kolumbien sowie zum Abschluss New York. Das Segelschiff kehrt am 14. Juli nach Spanien zurück. Leonor wird aber bereits im Juni nach der letzten Etappe von der US-Ostküste nach Spanien zurückfliegen.