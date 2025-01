Kind (12) im OP-Saal: „Erstes Bohrloch gesetzt“

Heute vor genau einem Jahr traf eine Ärztin an der Neurochirurgie des LKH Graz eine fatale Entscheidung: Sie schleuste ihre erst zwölf Jahre alte Tochter in einen Operationssaal ein. Dokumentiert wurde das von zuständiger Stelle im OP-Bericht nicht. Für die Medizinerin nichts Ungewöhnliches, wie es scheint. Denn es käme durchaus vor, dass Oberärzte auch ihren Kindern Einblicke in den OP-Alltag geben würden, gab sie Monate später bei der Polizei an.