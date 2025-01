Oberösterreicherin wurde für eine OP zur Wienerin

Die 60-jährige Oberösterreicherin führt ein aktives Leben. Seit zwei Jahren muss sie jedoch kürzertreten. „Ich habe einen Fremdkörper im Knie. Die Schmerzen sind gewaltig“, so Frau A. Ihr Arzt in Oberösterreich erkannte das Dilemma sofort – der Routineeingriff sollte in einem Wiener Spital erfolgen, wo der Mediziner ebenfalls tätig ist. Eineinhalb Jahre dauerte es bis zum Termin. Dieser soll Mitte Jänner stattfinden. A.: „Die Freude war groß. Doch einen Tag vor dem Abschlussgespräch Mitte Dezember in Wien wurde das Treffen und die OP auf einmal abgesagt.“