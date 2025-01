Lei-Lei: Villacher Narrensaison offiziell eröffnet

Gastspiel bei Traditions-Karneval

Ein ganz besonderes Highlight wartet auf die Villacher Gilde im Jubiläumsjahr zum Faschingsabschluss Anfang März: die Teilnahme am legendären Kölner Karneval. „Darauf freuen wir uns schon riesig. Auch wenn wir dafür am Sonntagmorgen, also nach unserem großen, traditionellen Umzug in Villach, bereits um vier Uhr in der Früh abreisen müssen. Einfach durchmachen – das wird wohl die beste Lösung sein“, so der Faschingsprinz.